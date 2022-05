Volkslied trifft auf Pop: Der neue Sound der Altmark in Salzwedel

Musiker interpretieren traditionelle Volkslieder aus der Altmark bei zwei Konzerten in Salzwedel komplett neu. Sowohl in einer Kirche, als auch auf einer Bühne.

Salzwedel - „Komm lieber Mai und mache“ gehört dazu. „Kein schöner Land in dieser Zeit“ ebenso. Die Rede ist von Volksliedern. Zumeist handeln sie von Arbeit und Liebe, aber auch Gewalt findet sich in ihnen wieder. Eben ein Spiegelbild der damaligen Zeit und oftmals mir regionalen Aspekten gespickt. Jenem altem Liedgut aus der Altmark wird nun bei zwei Konzerten in Salzwedel neues Leben eingehaucht.