Ein Hochzeitsbild und dazu persönliche Angaben eröffnen wieder die Chance auf einen kleinen Kurzurlaub zu zweit.

Altmark l Auch wenn so manche große Hochzeit in diesem Jahr verschoben werden musste, so manche große Feier wegen eines kleinen Virus’ abgesagt wurde: Die Volksstimme setzt ein positives Zeichen für alle Paare, die sich trotzdem trauten oder genau das bis zum Jahresende noch vorhaben: Auch in diesem Jahr wird es nämlich wieder die Volksstimme-Aktion Altmarkhochzeit geben – und damit auch die Chance auf einen attraktiven Reisekostenzuschuss in Höhe von 500 Euro.

Wir erinnern uns: Den konnte für das Hochzeitsjahr 2019 im März dieses Jahres ein Stendaler Paar entgegennehmen. Laura-Marie und Philipp Wille hatten im Online-Voting die meisten Stimmen auf sich vereint und freuten sich riesig über ihren Gewinn. Und dafür hatte das Paar, wie viele andere Paare auch, lediglich ein hübsches Foto vom schönsten Tag des Lebens eingereicht, dazu ein bisschen über ihre Hochzeit geplaudert.

Und mehr ist auch in diesem Jahr nicht nötig. Wer dabei sein will, sendet einfach per E-Mail unter Nennung des Fotografen ein Hochzeitsbild (mindestens ein Megabite groß) an redaktion.salzwedel@volksstimme.de oder redaktion.stendal@volksstimme.de.

Eckdaten angeben

Dazu dürfen Datum und Ort der Trauung nicht fehlen. Auch Angaben zum Ehenamen, Geburtsnamen, Alter und Beruf, Namen und Alter schon vorhandener Kinder des Paares sind erforderlich. Ein paar nette Zeilen rund ums Kennenlernen – vielleicht ein Bericht vom romantischen Antrag oder Überraschungen der Freunde und Verwandten am Hochzeitstag – machen das Ganze dann vielleicht auch gleich noch zu einer charmanten Hochzeitsanzeige an prominenter Stelle in Ihrer Lieblingstageszeitung.

An der Aktion beteiligen können sich alle Paare, die in der Altmark leben und hier geheiratet haben. Möglich ist eine Teilnahme aber auch, wenn die Hochzeit an einem anderen Ort stattgefunden hat, der Lebensmittelpunkt des Paares aber die Altmark ist.

Wichtig ist allerdings das Jahr der Trauung: Die muss nämlich 2020 stattgefunden haben – ob nun irgendwann in den kommenden Monaten in großem Rahmen, aber auch gern mitten in der Zeit der Corona-Kontaktbeschränkungen in romantisch kleiner Runde.

Anfang des kommenden Jahres wird dann natürlich wieder online abgestimmt, wer das Altmarkhochzeitspaar 2020 wird und dann die Koffer packen kann.