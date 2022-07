Wald und Ödland stehen bei Salzwedel in Flammen

Feuerwehren aus Salzwedel und Umgebung hatten am Donnerstagabend bei einem Waldbrand einen schwierigen Einsatz.

Ödland und Wald brennen Donnerstagabend am Warthekreisel

Salzwedel (me) - Unweit des Warthekreisels an der Bundestraße 248 zwischen Salzwedel und Kuhfelde sind Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr Ödland und der angrenzende Wald in Brand geraten.