Wann Kinder im Salzwedeler Hallenbad das Schwimmen lernen können

Salzwedel (vs) - Kinder, die schwimmen können, agieren beim Toben im Wasser viel sicherer. Doch aufgrund der Corona-Pandemie waren die Möglichkeiten, sich die notwendigen Kenntnisse anzueignen, in den Freibädern eher begrenzt. Auch in Salzwedel gibt es daher eine große Nachfrage nach Kinder-Schwimmkursen.