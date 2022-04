Warum Arendseer im März nicht nur einen neuen Landrat wählen

Im Altmakkreis Salzwedel steht bald eine Wahl an. Es geht darum, wer Nachfolger von Landrat Michael Ziche wird. Arendseer, Genziener und Gestiener können darüber hinaus an einer Befragung teilnehmen.

Die Stadt Arendsee am gleichnamigen See. Dort kann nicht nur im Zuge der Landratswahl abgestimmt werden.

Arendsee (hz) - Im Altmarkkreis Salzwedel stehen am Sonntag, 6. März, Landratswahlen an. Amtsinhaber Michael Ziche hat eine weitere Kandidatur ausgeschlossen. Wahlberechtigte dürfen auch in der Einheitsgemeinde Arendsee über die Nachfolge abstimmen - und nicht nur das.