Neue Grundschule Warum auf dem Schulhof der Jeetze-Schule in Salzwedel ein Boot steht

Die neue Grundschule der Jeetze-Schule in Salzwedel hat ihre ersten Kinder eingeschult. Die Zeremonie verlief reibungslos. Doch eine Sache geriet bei all der Aufregung dann doch in Vergessenheit. Welche Rolle ein Boot dabei spielt.