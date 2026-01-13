Während im Landkreis Börde die Fütterung freigegeben ist, sieht der Altmarkkreis Salzwedel aktuell keinen Handlungsbedarf.

Warum der Altmarkkreis trotz Frost keine Notzeit für Wildtiere sieht

Hirsche werden an einem Futtertrog versorgt, weil sie wegen des vielen Schnees kaum noch Futter finden. In der Börde wurde deshalb jetzt die sogenannte Notzeit ausgerufen.

Altmarkkreis. - Im Nachbarlandkreis Börde hat die Untere Jagdbehörde eine Notzeit für alle Wildarten ausgerufen. „Die anhaltende Frostperiode und das Verharschen der dichten Schneedecke machen nicht nur den Menschen zu schaffen. Auch die Tiere in der freien Natur haben es schwer“, erklärt Pressesprecherin Anne-Luise Schröder.