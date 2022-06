Warum der Arendseer Impfgegner Gustav Nagel ins Gefängnis kam

Eine Pflicht zur Immunisierung war in Arendsee bereits vor über 100 Jahren Thema. Und es gab Gegner.

Arendsee - Die Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufe polarisiert weiterhin. Dieses Thema beschäftigte grundsätzlich bereits andere Generationen. So gab es vor über 100 Jahren schon einmal einen Impfzwang in Deutschland. Aber natürlich nicht wegen Corona. Volkskrankheiten wie zum Beispiel Pocken, Diphtherie oder Tuberkulose standen im Blickpunkt. Und dies brachte Gegner auf den Plan. Einer davon lebte in Arendsee.