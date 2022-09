Horror-Film Warum die Leiterin der Pflegeschule in Salzwedel von den Saw-Filmen fasziniert ist

Wer sich in das Büro von Kirsten Dobbert traut, wird aus der Ecke von schaurig-roten Augen angestarrt. Diese gehören dem Serienmörder Jigsaw aus der Horror-Filmreihe „Saw“. Die Pflegeschulleiterin ist ein Fan der Filme. Was sie so sehr daran fasziniert und was ihre Schüler davon halten.