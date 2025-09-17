Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass die Schwimmhalle nicht wie geplant öffnen kann. Weshalb das so ist und warum keine Öffnung in Aussicht steht.

Salzwedel. - Nach wochenlangen Sanierungsarbeiten hieß es noch kürzlich, die Wiedereröffnung der Salzwedeler Schwimmhalle stehe kurz bevor. Ab Sonnabend, 20. September, sollten die Badegäste die modernisierten Räumlichkeiten wieder nutzen können. Doch daraus wird nun nichts.