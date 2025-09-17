weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Hallenbad in Salzwedel: Warum die Salzwedeler Schwimmhalle nicht am 20. September öffnet

Hallenbad in Salzwedel Warum die Salzwedeler Schwimmhalle nicht am 20. September öffnet

Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass die Schwimmhalle nicht wie geplant öffnen kann. Weshalb das so ist und warum keine Öffnung in Aussicht steht.

Von Beate Achilles 17.09.2025, 08:00
Neue Fliesen am Schwimmerbecken im Hallenbad.
Neue Fliesen am Schwimmerbecken im Hallenbad. Foto: Hansestadt Salzwedel

Salzwedel. - Nach wochenlangen Sanierungsarbeiten hieß es noch kürzlich, die Wiedereröffnung der Salzwedeler Schwimmhalle stehe kurz bevor. Ab Sonnabend, 20. September, sollten die Badegäste die modernisierten Räumlichkeiten wieder nutzen können. Doch daraus wird nun nichts.