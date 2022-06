Warum eine Pacht die Zukunft einer GmbH in Arendsee in Frage stellt

80 000 Euro – diese Pachtsumme soll die Luftkurort Arendsee GmbH jährlich an die Kommune zahlen. Und zwar dafür, dass sie Campingplatz, Strandbad und Touristinfo betreibt. Die Entscheidung kann das Unternehmen in die Bredouille bringen.

Arendsee - Die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises Salzwedel hat eine Forderung aufgemacht. Und die hat es finanziell in sich.

Es geht konkret um Pachtzahlungen der Luftkurort Arendsee an den kommunalen Eigenbetrieb, der im Besitz der touristischen Flächen ist. Seit 2004 existiert folgende Regel: Es muss nur dann gezahlt werden, wenn die GmbH Gewinn erwirtschaftet. Doch dies will die Kommunalaufsicht nun nicht mehr länger dulden und verweist auf Gesetze. Zusammengefasst: Die Einheitsgemeinde sei nicht dafür da, Rücksicht auf wirtschaftliche Schwierigkeiten der GmbH zu nehmen, sondern statt dessen im Recht, einen marktüblichen Pachtzins zu verlangen. In der Vorlage für den entsprechenden Beschluss, den zunächst der Eigenbetriebsausschuss und dann der Stadtrat fassten, wird zudem deutlich, was ein Ignorieren der Forderung bedeuten würde.

Wirtschaftsplan nicht genehmigungsfähig

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes sei nicht genehmigungsfähig. Die Konsequenz: Geld für dringende Investitionen wie Sanitärcontainer (Campingplatz) würde eingefroren auf dem Stadtkonto liegen. Um dies zu vermeiden, muss die GmbH ab 2023 immer jährlich bis zum 30. September 80.000 Euro Pacht bezahlen. Im Zuge der aktuellen Diskussionen wurden Dokumente auf der Internetseite https://arendsee.info/ (Bürgerinformationssystem) veröffentlicht. Darunter der 2004 geschlossene Vertrag. Bereits im ersten Absatz wird deutlich, es geht in der Vereinbarung nur um Touristinfo, Strandbad und Campingplatz.

Doch was ist mit dem Schiff Queen Arendsee? Dieses wird ebenfalls von der Luftkurort GmbH betrieben. Dafür zahlt das Unternehmen bereits regelmäßig an die Einheitsgemeinde. Der jährliche Betrag beläuft sich auf 21.600 Euro. Diese Zahl ist im Haushalt der Kommune verankert. Die Luftkurort Arendsee GmbH muss also künftig nicht nur 80.000 Euro, sondern 101.600 Euro für Pachten aufbringen.

In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen allerdings mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Schlechtes Wetter und Corona-Einschränkungen sind zwei Gründer dafür. Woher sollen also die 80.000 Euro zusätzlich kommen? Auf diese Frage gibt es bislang noch keine eindeutige Antwort. Beim Eigenbetriebsausschuss brachte Bürgermeister Norman Klebe (CDU) eine Möglichkeit zur Sprache. Die GmbH erhält von der Gemeinde alljährlich 30.000 Euro Zuschuss – für den Betrieb der Touristinfo im Haus des Gastes. Hinzu kommen weitere 5.000 Euro. Und zwar, weil das Unternehmen die Kurtaxe kassiert. Dies ist eigentliche Aufgabe der Gemeinde. Diese wurde übertragen, die GmbH gehört zu 100 Prozent der Kommune.

Winterfeste Toiletten für den Campingplatz?

Der jährliche Zuschuss könnte erhöht werden, wenn der Stadtrat zustimmt. Eine konkrete Höhe wurde öffentlich noch nicht genannt. Fest steht, die GmbH muss zusätzlich 80.000 Euro zahlen. Stadtrat Thomas Schlicke (Die Linke) wollte wissen, ob damit die Existenz in Frage gestellt wird. Norman Klebe erklärte, das Vorgehen sei mit allen Beteiligten – Stadt, Kommunalaufsicht und GmbH – abgesprochen. Doch damit gaben sich nicht alle Stadträte zufrieden. Matthias Goyer (CDU/SPD) richtete das Wort direkt an Geschäftsführerin Claudia Schulz. Sie gestand ein, sie könne die Summe als Ausgabe derzeit nicht darstellen. Auch wenn dies aber Dienstag nicht deutlich gesagt wurde: Klar ist, wenn ein Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen unerfüllt lässt, steht es unweigerlich vor dem Aus.

Claudia Schulz ging darauf ein, wie sich die Finanzen verbessern ließen. Voraussetzung seien Investitionen. Der geplante Kauf von Sanitärcontainern schaffe Möglichkeiten. Das bisherige Gebäude ist nicht winterfest. Mit neuen Toiletten ließe sich der Platz auch in kälteren Jahreszeiten betreiben. Er würde für Wintercamper interessant werden. Claudia Schulz unterstrich , dass sich die Gemeinde als Besitzer um den Erhalt der Einrichtungen kümmern müsse. Nur mit einem gewissen Standard könnte mehr Geld verdient werden. Stadtrat Jens Reichardt (Freie Liste/Arendsee Land) forderte erneut, grundsätzlich über die vorhandene Strukturen nachzudenken und diese zu verändern.