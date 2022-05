Warum Info für Touristen in Arendsee zu wenig beachtet wird

Arendsee - Mit Blick auf die Luftkurort Arendsee GmbH ist einiges im Wandel. So stehen bekanntlich gravierende bauliche Veränderungen – Plattform statt Tribüne und Liegebereich statt Riesenrutsche – im Strandbad an. Ein weiterer Zweig der GmbH, die zu 100 Prozent der Einheitsgemeinde Arendsee gehört, betrifft die Touristinformation. Genauer gesagt den Standort.

Auf diesen ging Claudia Schulz, Geschäftsführerin des Unternehmens, in einem gemeinsam mit Bürgermeister Norman Klebe geführten Pressegespräch ein. Die Info befindet sich im Haus des Gastes. Doch dieser Standort am Mini-Kreisel sei nicht gerade ideal. Touristen würden eher vorbeifahren, als sich in den Räumen zu informieren. Diese Erfahrung wurde in den vergangenen Jahren gemacht.

Mietoptionen für das Haus des Gastes

Die Touristinfo sollte sich doch eher dort befinden, wo sich Urlauber sowieso aufhalten. Der kommunale Campingplatz am Harper Weg komme dafür in Frage. Zumal sich nicht weit davon größere touristische Unternehmen und das Strandbad befinden. Wann und ob überhaupt ein Umzug der Touristinformation angeschoben wird, ist noch unklar. Es handelt sich erstmal um eine Idee. Aus der wird aber kein Geheimnis gemacht. Es soll stattdessen der breiten Öffentlichkeit bekannt sein, welche touristischen Pläne für die Region im Gespräch sind. So kann sich jeder dazu eine Meinung bilden.

Käme es zu einem Umzug, hätte dies allerdings Folgen für das Haus des Gastes. Norman Klebe äußert sich dazu: Er könnte sich vorstellen, dass die dann leeren Räume für Bürotätigkeiten vermietet werden. Ein kompletter Verkauf des Gebäudes stehe aber nicht an, es solle als kommunales Objekt erhalten bleiben.

Darin befinden sich ein Sitzungsraum (unteres Geschoss), die Bibliothek (oberes Geschoss) und die Begegnungsstätte der Volkssolidarität (hinterer Bereich auf dem Hof). Das Gebäude wurde in den 1990er komplett saniert, es war früher eine Schule. Die Touristinfo befand sich übrigens davor an der Lindenstraße. Also dort, wo es bereits etliche touristische Anlaufpunkte gibt. Auf alten Werbeflyern ist diese Adresse noch vermerkt.