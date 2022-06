Was zwei ukrainische Familien in Salzwedel über die dramatischen Zustände in Kiew und Lviv erzählen

Am Donnerstagabend sind sie angekommen. Die Flucht steckt ihnen immer noch in den Knochen. Wie es weitergeht? Alles ist völlig ungewiss.

Aus der Ukrainie geflüchtet und in Salzwedel gelandet: Tetiana und Nadija Novosolova aus Kiew (von links) und Oksana Lopalo aus Lviv mit ihren beiden Kindern.Sie versuchen, den Kontakt in die Heimat per Telefon zu halten.

Salzwedel - Zu Hause in Kiew geht gerade ihre Welt kaputt. Dass sie jetzt in einer ruhigen Salzwedeler Seitenstraße in einem gemütlichen Wintergarten sitzen, ist für die drei Frauen offenbar noch völlig unwirklich. Die Nacht zuvor haben sie in einem richtigen Bett geschlafen. Seit Dienstag zum ersten Mal. An dem Tag beginnt für Tetiana Novosolova und ihre Tochter Nadija die Flucht. Nur weg aus Kiew.