  4. Reparaturarbeiten abgeschlossen: Wasserrohrbruch beseitigt: Sperrung der Altstadt in Salzwedel aufgehoben

Ein Wasserrohrbruch hat am Freitag, 30. Januar, dazu geführt, dass die Durchfahrt durch die Altstadt vorübergehend nicht möglich war. Seit 11 Uhr fließt der Verkehr dort wieder.

Von Antje Mewes und Beate Achilles Aktualisiert: 30.01.2026, 12:20
Einen Wasserrohrbruch gab es am Freitag, 30. Januar, in Salzwedel an der Ecke Holzmarkt-/Jenny-Marx-Straße.
Einen Wasserrohrbruch gab es am Freitag, 30. Januar, in Salzwedel an der Ecke Holzmarkt-/Jenny-Marx-Straße. Foto: Alexander Rekow

Salzwedel. - Anwohner unter anderem im Bereich der Holzmarkt- und der Jenny-Marx-Straße in Salzwedel hatten am Freitag, 30. Januar, kein Wasser. Etwa ab 7.30 Uhr floss das Nass nicht mehr aus den Hähnen.