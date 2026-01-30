Ein Wasserrohrbruch hat am Freitag, 30. Januar, dazu geführt, dass die Durchfahrt durch die Altstadt vorübergehend nicht möglich war. Seit 11 Uhr fließt der Verkehr dort wieder.

Einen Wasserrohrbruch gab es am Freitag, 30. Januar, in Salzwedel an der Ecke Holzmarkt-/Jenny-Marx-Straße.

Salzwedel. - Anwohner unter anderem im Bereich der Holzmarkt- und der Jenny-Marx-Straße in Salzwedel hatten am Freitag, 30. Januar, kein Wasser. Etwa ab 7.30 Uhr floss das Nass nicht mehr aus den Hähnen.