Magdeburg. - Sie lieben Magdeburg - und wollen das mit T-Shirts und Sweatshirts jetzt allen zeigen. Kai Labenski und Magdalena Knezevic sind die Gesichter hinter der Modemarke Kalabe, die direkt aus Magdeburg kommt. Was sie inspiriert und womit sie als junge Gründer zu kämpfen haben.