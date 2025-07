Der 2024er Jahrgang des Weines von Winzer Gerhard Wacha ist soeben, abgefüllt in Flaschen, wieder bei ihm eingetroffen. Erstmals kommt der Salzwedeler Tropfen nun in den Handel.

Salzwedel/Jeebel. - In einem satten Goldgelb leuchtet der Wein aus den weißen Trauben der Sorten Muscaris und Solaris, der abgefüllt in Hunderten Flaschen auf einem rustikalen Holzbrett in Gerhard Wachas Scheune steht. Die Flaschen ziert ein edles, goldumrandetes Etikett, auf dem in der Mitte ein in der Altmark oft zu beobachtender Raubvogel seine Bahnen zieht. „Wir haben den Milan gewählt, weil er bei uns häufig über dem Hof kreist“, erklärt Gerhard Wacha, wie es das Tier auf das Etikett schaffte.