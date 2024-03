Dähre/Bonese. - Am mehrheitlichen Nein des Gemeinderates zum Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Bonese hat sich nichts geändert. Das machte Bernd Hane, Bürgermeister der Gemeinde Dähre (Altmarkkreis Salzwedel), während der jüngsten Ratssitzung deutlich. Dieser sei im Juni des Vorjahres gefasst worden.

Für die Ratsmitglieder war klar, dass sie damit deutlich ihre Meinung ausgedrückt haben, dass sich die Hellhound Foundation gUG (übersetzt Höllenhund-Stiftung) nicht auf dem Gelände der einstigen Kaserne ansiedeln kann.

Kein Bauen im Außenbereich

Und doch scheint sich dort baulich weiterhin etwas zu tun, haben nicht nur Gemeinderäte, sondern auch Einwohner beobachtet. So soll wohl ohne Genehmigung ein Brunnen gebohrt worden sein, hieß es am Montagabend. Erst am vergangenen Wochenende hatten Boneser durch das Aufhängen von großen Plakaten in ihrem Ort deutlich gemacht, dass sie keine verhaltensauffälligen und problematischen Hunde als Nachbarn haben möchten, auch wenn das Kasernengelände nicht gleich an den Dährer Ortsteil grenzt.

Nun sei der Altmarkkreis am Zuge, über diese Angelegenheit zu entscheiden, machte Bernd Hane deutlich. Dafür sei das Bauordnungsamt zuständig. Bis Anfang Februar war dort jedoch seitens der Hellhound Foundation noch kein Antrag eingegangen.

„Wir haben ein Rechtssystem, das eigentlich unsere Interessen vertreten soll“, merkte Ratsmitglied Klaus Schulz an. Doch vor Ort werde von der Stiftung, die das Objekt wohl gekauft habe, gemacht, was diese wolle.

Mögliche Provokation

Es seien auch schon zwei Personen mit je zwei angeleinten Hunden gesehen worden, die in Bonese unterwegs gewesen seien, hieß es während der Ratssitzung. Ob das ein Versuch sei, die Einwohner zu provozieren?, mutmaßte ein Anwesender.

Für die Ratsmitglieder ist jedenfalls sicher, dass es so nicht weitergehen könne. „Die Kaserne befindet sich im Außenbereich, da darf nichts gemacht werden, auch nicht gebaut“, verwies der Bürgermeister auf geltende Gesetzlichkeiten.

Allerdings wisse er langsam nicht mehr weiter, wie die Gemeinde erreichen könne, dass der Beschluss des Gemeinderates so auch umgesetzt werde. „Ich möchte die Legitimation, dass ich einen Anwalt suchen kann, der der Gemeinde hilft“, sagte er. Die Ratsmitglieder sprachen sich einstimmig für einen Rechtsbeistand aus.

Wenig Befürworter

Die Hellhound Foundation gUG hat derzeit ihren Sitz nahe Bispingen (Niedersachsen), muss jedoch das angemietete Gelände verlassen, da der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hat. Vom Areal der einstigen Kaserne bei Bonese waren Geschäftsführerin Vanessa Bokr und ihr Team sofort angetan. Bei der Vorstellung des Projektes im Vorjahr zeigte sich jedoch, dass die Zahl der Befürworter aus der Bevölkerung überschaubar war.