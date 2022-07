Hoppla, schon Heiligabend? Echt, jetzt? Manche Herren stellen erst am 24. Dezember fest, dass die Bescherung ansteht und sie noch kein Geschenk für die Liebste haben. Was nun? Die Volksstimme verrät, was Männer bedenkenlos unter den Weihnachtsbaum legen können und bei welchem Geschenk Ärger vorprogrammiert ist.

Salzwedel - Aus der Küche duftet es schon verführerisch, im Radio läuft Weihnachtsmusik. Während viele Frauen schon vor Tagen oder gar Wochen mit den Vorbereitungen für die Festtage begonnen haben, ist der ganze Trubel an vielen Männern bisher komplett vorbeigegangen. Bis heute! Denn spätestens beim Aufschlagen der Zeitung, dem Blick auf den Kalender, ist klar - nanu, heute ist schon Heiligabend. Wo kommt denn der wieder so plötzlich her? Die Frage geht einher mit der alljährlich bitteren Erkenntnis, dass er für sie noch kein Geschenk hat. Schon kreisen die Gedanken im Kopf. Was braucht sie, worüber würde sie sich freuen? Kleiner Tipp vorab: Ein Staubsauger oder Kochtopf führt in den seltensten Fällen zu Jubelarien unterm Weihnachtsbaum. Aber was dann? Und was auf keinen Fall? Hier sind die Tipps für Kurzentschlossene: