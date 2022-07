Notunterkunft Wenn Busse mit Flüchtlingen im Altmarkkreis Salzwedel eintreffen...

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen im Altmarkkreis Salzwedel an. In der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in Salzwedel befinden sich dafür jetzt mehr als 100 vorbereitete Schlafplätze.