An die Spritze, fertig, los: 19 Männer- und 3 Frauenteams der Freiwilligen Feuerwehr haben sich in Kuhfelde beim Löschangriff gemessen. Der Sieg wurde schlussendlich denkbar knapp eingefahren.

Kuhfelde - In Sachen Feuerwehr haben Michael und Mathias Peters bislang alles gemeinsam gemacht. Im Alter von zehn Jahren traten die beiden Bandauer der Kinder- und Jugendwehr bei und sind den Kameraden bis heute treu geblieben. Ihr gemeinsames Motiv: Hilfe für den Nächsten. Zudem prägt die Wehr das öffentliche Leben in der Gemeinde, bietet neben der Unterstützung im Fall der Fälle auch gesellige Stunden und Kameradschaft. Das ist es nicht verwunderlich, dass die Bandauer Zwillinge am Sonnabend trotz ihres 35. Geburtstages an den Wettkämpfen in Kuhfelde teilnahmen.

„Wir sind beide gemeinsam für die Saugschläuche verantwortlich und natürlich ein eingespieltes Team, da können wir doch nicht einfach fehlen“, betonten Michael und Mathias.

Ebenfalls nicht fehlen wollten an diesem Tag die Gerstedter Nachwuchskameraden. Begleitet von den Betreuern Sebastian Köhler und Kristin Seifart nutzten sie ihren regulären Dienst für einen Ausflug zu den Wettkämpfen in Kuhfelde, feuerten ihr Gerstedter Team lautstark an. Gleichzeitig konnten die Mädchen und Jungen schon einmal Wettkampfluft schnuppern.

Karin Schulz zeigte sich als Vorsitzende des Feuerwehrverbands letztlich zufrieden mit der Beteiligung und den gezeigten Leistungen.

Die konnten sich durchaus sehen lassen und auch die Spannung kam nicht zu kurz. Bei der Wertung um den 1. Platz im Löschangriff der Männer ging es so knapp zu, wie selten zuvor. Am Ende entschied eine hundertstel Sekunde zugunsten der Wehr aus Lüge. Sie kam auf 24,86 Sekunden, die Kameraden aus Kläden benötigten 24,87 Sekunden. Rang drei sicherten sich die Männer der ersten Mannschaft aus Fahrendorf.

Mit vollem Einsatz bringen die Gerstedter Kameraden die Saugleitung in den Löschwasserbehälter. Foto: Jörg Schulze

Im Löschangriff der Frauen siegte das Team aus Packebusch, vor Brunau uns Dessau.

Einen Doppelerfolg konnten die Männer aus Packebusch im 100 Meter Hindernislauf einfahren. Danilo Tarras siegte vor Andrè Tuchlintsky und Torsten Zipperling aus Kuhfelde. Den 100 Meter Hindernislauf der Frauen entschied Anne Wiese aus Dessau für sich. Ebenfalls nach Dessau ging der Sieg in der 4 mal 100 Meter Hindernisstaffel der Frauen. Bei den Männern holten sich die Packebuscher den dritten Sieg des Tages. Auf den weiteren Plätzen folgten Kuhfelde und Valfitz.

Nach der Siegerehrung konnte Karin Schulz zwei Ehrungen an verdiente Kameraden überreichen. Andreas Schmidt erhielt den Ehrenstern des Landesfeuerwehrverbandes in Bronze. Die Ehrennadel des Feuerwehrverbandes Altmarkkreis Salzwedel ging an Jürgen Prehm.

Einen guten Grund zum Feiern hatten am Ende des Tages auch Michael und Mathias Peters. Mit ihren Bandauern kamen sie im Feld der 19 Starter beim Löschangriff auf einen guten 4. Rang. Eine knappe Sekunde fehlte am Edelmetall.