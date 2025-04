Die Firma Fliesenleger Timme besteht seit 25 Jahren in Salzwedel. In dieser Zeit haben die Inhaber viele Herausforderungen gemeistert.

Wie Fliesenleger in Salzwedel ihr Handwerk meistern

Wirtschaft in der Altmark

Salzwedel. - Seit 2010 leitet Marcel Timme die Firma Fliesenleger Timme, die es heute seit 25 Jahren in Salzwedel gibt. Sein Vater Norbert Timme wagte zur Jahrtausendwende den Schritt in die Selbstständigkeit. Zuvor hatte er bereits 35 Jahre lang bei verschiedensten Projekte Erfahrungen in seinem Handwerk gesammelt.