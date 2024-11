Interview mit dem aus Salzwedel stammenden Juraprofessor Heiko Krüger über die grundlegenden Veränderungen durch künstliche Intelligenz (KI), die er in seinem neuen Buch „Staat 3.0“ beschreibt.

Salzwedel - Ersetzen Maschinen eines Tages den Richter? Werden uns bald Algorithmen verwalten und neuronale Netze Gesetze ohne Schlupflöcher entwerfen? Werden künstliche Intelligenzen (KI) Tausende Arbeitskräfte in Staat und Verwaltung ersetzen? Wie weit kann das gehen und wie lange dauert das noch? Diesen Fragen spürt der 1974 in Salzwedel geborene Professor der Rechtswissenschaften, Heiko Krüger, in seinem neuen Buch „Staat 3.0“ nach. Volksstimme Reporterin Beate Achilles hat mit ihm darüber gesprochen.