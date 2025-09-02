weather regenschauer
  4. Theaterfestival: Wie Salzwedel seine ersten Kulturnächte erlebte

Die Veranstalter ziehen positive Bilanz nach der Erstausgabe des SalzwedelerTheaterfestivals und schmieden schon Pläne fürs kommende Jahr.

Von Beate Achilles 02.09.2025, 08:00
Christiane Nierle (hinten links) und Olaf Meining (hinten rechts, den Zuschauern zugewandt) eröffneten am 29. August 2025 auf der Festwiese an den Kämmereiteichen die ersten Salzwedeler Kulturnächte.
Christiane Nierle (hinten links) und Olaf Meining (hinten rechts, den Zuschauern zugewandt) eröffneten am 29. August 2025 auf der Festwiese an den Kämmereiteichen die ersten Salzwedeler Kulturnächte. Foto: Beate Achilles

Salzwedel. - Das erste Theaterfestival in Salzwedel ist Geschichte. Am Sonnabend, den 30. August 2025, ging es mit dem Stück „Auf und unter dem Olymp“ der Theatergruppe Uelzen im Innenhof des Rathauses zu Ende. Den Auftakt hatte am Vorabend das Walfänger-Spektakel „Moby Dick“ der Freien Bühne Wendland auf dem Festplatz an den Kämmereiteichen gemacht. Die Veranstalter Christiane Nierle und Stefan Kamlah zeigen sich zufrieden mit der Premiere ihres kulturellen Experiments.