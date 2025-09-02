Theaterfestival Wie Salzwedel seine ersten Kulturnächte erlebte
Die Veranstalter ziehen positive Bilanz nach der Erstausgabe des SalzwedelerTheaterfestivals und schmieden schon Pläne fürs kommende Jahr.
02.09.2025, 08:00
Salzwedel. - Das erste Theaterfestival in Salzwedel ist Geschichte. Am Sonnabend, den 30. August 2025, ging es mit dem Stück „Auf und unter dem Olymp“ der Theatergruppe Uelzen im Innenhof des Rathauses zu Ende. Den Auftakt hatte am Vorabend das Walfänger-Spektakel „Moby Dick“ der Freien Bühne Wendland auf dem Festplatz an den Kämmereiteichen gemacht. Die Veranstalter Christiane Nierle und Stefan Kamlah zeigen sich zufrieden mit der Premiere ihres kulturellen Experiments.