Die Veranstalter ziehen positive Bilanz nach der Erstausgabe des SalzwedelerTheaterfestivals und schmieden schon Pläne fürs kommende Jahr.

Christiane Nierle (hinten links) und Olaf Meining (hinten rechts, den Zuschauern zugewandt) eröffneten am 29. August 2025 auf der Festwiese an den Kämmereiteichen die ersten Salzwedeler Kulturnächte.

Salzwedel. - Das erste Theaterfestival in Salzwedel ist Geschichte. Am Sonnabend, den 30. August 2025, ging es mit dem Stück „Auf und unter dem Olymp“ der Theatergruppe Uelzen im Innenhof des Rathauses zu Ende. Den Auftakt hatte am Vorabend das Walfänger-Spektakel „Moby Dick“ der Freien Bühne Wendland auf dem Festplatz an den Kämmereiteichen gemacht. Die Veranstalter Christiane Nierle und Stefan Kamlah zeigen sich zufrieden mit der Premiere ihres kulturellen Experiments.