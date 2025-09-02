Mach mit, mach's nach, mach's besser DDR-TV-Legende „Adi“ kommt nach Magdeburg
Aus dem DDR-Fernsehen war „Adi“ mit seiner Show „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ nicht wegzudenken. Bis heute ist er mit Sportshows auf Festen unterwegs. Nun kommt er nach Magdeburg.
02.09.2025, 12:00
Magdeburg. - „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ hieß die beliebte DDR-Fernsehsendung, mit der "Adi", der eigentlich Gerhard Adolph heißt, zur Legende wurde. Inzwischen ist der 88 Jahre alt und ist noch immer auf Volksfesten unterwegs. Nun kommt er auch nach Magdeburg.