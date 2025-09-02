Aus dem DDR-Fernsehen war „Adi“ mit seiner Show „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ nicht wegzudenken. Bis heute ist er mit Sportshows auf Festen unterwegs. Nun kommt er nach Magdeburg.

DDR-Star Gerhard Adolph, bekannt als „Adi“, kommt mit einer Sportshow nach Magdeburg. Dieses Foto entstand 2012.

Magdeburg. - „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ hieß die beliebte DDR-Fernsehsendung, mit der "Adi", der eigentlich Gerhard Adolph heißt, zur Legende wurde. Inzwischen ist der 88 Jahre alt und ist noch immer auf Volksfesten unterwegs. Nun kommt er auch nach Magdeburg.