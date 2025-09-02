weather regenschauer
  4. Mach mit, mach's nach, mach's besser: DDR-TV-Legende „Adi“ kommt nach Magdeburg

Aus dem DDR-Fernsehen war „Adi“ mit seiner Show „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ nicht wegzudenken. Bis heute ist er mit Sportshows auf Festen unterwegs. Nun kommt er nach Magdeburg.

Von Lena Bellon 02.09.2025, 12:00
DDR-Star Gerhard Adolph, bekannt als „Adi“, kommt mit einer Sportshow nach Magdeburg. Dieses Foto entstand 2012. Archivfoto: <?ZE?>Thomas Lebie

Magdeburg. - „Mach mit, mach's nach, mach's besser“ hieß die beliebte DDR-Fernsehsendung, mit der "Adi", der eigentlich Gerhard Adolph heißt, zur Legende wurde. Inzwischen ist der 88 Jahre alt und ist noch immer auf Volksfesten unterwegs. Nun kommt er auch nach Magdeburg.