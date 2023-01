Wie Unternehmen im Altmarkkreis Salzwedel sparen können

Diesdorf - Je nach Unternehmensart können die Ansatzpunkte zum Sparen anders aussehen: Nicht nur energetische Schwachstellen wie Heizung oder starke Stromverbraucher kommen in Betracht, sondern der gesamte Arbeitsablauf in der Firma.

Das teilt Inka Ludwig vom Presseteam des Altmarkkreises Salzwedel mit. Beim Verändern würden zwar Kosten entstehen, doch für diese gebe es zinsgünstige Kredite bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das führe dazu, dass das Unternehmen nach Veränderungen unterm Strich weniger Geld ausgeben müsse.

Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung kommen auf Wunsch ins Unternehmen

Welche aktuellen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, darüber informieren Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung des Altmarkkreises Salzwedel. Sie kommen auf Wunsch direkt ins Unternehmen oder sind in der Salzwedeler Kreisverwaltung zu sprechen. Als dritte Variante werden Beratungstage angeboten. Der nächste findet am Dienstag, 24. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Rathaus Diesdorf statt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bei Sylvia Stummer anmelden: per Telefon 03901/840823 oder per E-Mail [email protected] Auf Wunsch werde auch der Kontakt zum Ansprechpartner bei der Investitionsbank hergestellt, informiert Inka Ludwig.