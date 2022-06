Wie viel Grundwasser dürfen Landwirte im Altmarkkreis entnehmen?

Salzwedel - Immer wieder beklagen sich Landwirte im Altmarkkreis Salzwedel, dass die Rechte zur Entnahme von Grundwasser zur Beregnung so restriktiv erteilt werden. In den Nachbarlandkreisen in Niedersachsen sehe das ganz anders aus. Aber wie hoch ist eigentlich der Bedarf, und wie wird er sich angesichts des Klimawandels entwickeln?