Kuhfelde. - „Der Haushalt ist nicht kriegsentscheidend“, sagt Kuhfeldes Bürgermeister Günther Serien mit Blick auf die fehlende Satzung 2024 und perspektivisch auch 2025. Auch wenn, wie in allen Kommunen der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf – aufgrund des fehlenden Haushalts keine Investitionen in neue Projekte möglich waren, sei laut Serien einiges passiert.

„Die Vereine, deren Aktivitäten und Veranstaltungen halten die Orte lebenswert“, erklärt Günther Serien und dankt den vielen Ehrenamtlichen, die sich mit großem Einsatz Jahr für Jahr engagieren. Aus Sicht des Bürgermeisters war die 90-Jahr-Feier der Feuerwehr Kuhfelde mit dem anschließenden Gemeindefest, an dem alle Vereine beteiligt waren, der Höhepunkt des Jahres.

Viel Interesse an der Kommunalpolitik

Auch auf die Kommunalwahl blickt Serien positiv zurück. „Es gibt kein Desinteresse an Kommunalpolitik. Wir hatten mehr Bewerber als Plätze im Gemeinderat“, blickt der Ortschef zurück. „Die Einwohner wollen mitgestalten. Das ist eine gute Sache“, meint der Bürgermeister. Und zu gestalten und mitzubestimmen gab es einiges 2024.

Günther Serien nennt den Solarpark bei Leetze, mit dem sich der Rat beschäftigt und seine Zustimmung erteilt hat. Auf 40 Hektar entsteht eine Agri-PV-Anlage nahe der Kieskuhle Heidberg, die laut Serien, eingeschlossen von Wäldern, ins Landschaftsbild passe. Was aus Sicht des Bürgermeisters gar nicht geht, ist der Bau von Windkraftanlagen in der Jeetze-Niederung bei Siedenlangenbeck. Auch wenn der Gemeinderat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach derartige Vorhaben abgelehnt hat, stellten die Stadtwerke Leipzig 2024 einen Bauantrag für drei Windräder in dem Gebiet, der vom Rat abgelehnt wurde.

„Wir werden uns weiter gegen den Bau einsetzen. Der gesunde Menschenverstand spricht schon gegen derartige Vorhaben in diesem Biotop“, wird Günther Serien deutlich. „Wir sind da nicht käuflich. An diese Stelle gehören keine Windräder“, lässt sich der Bürgermeister auch nicht von potenziellen Mehreinnahmen für die Gemeinde locken. Bei diesem Thema konnte Günther Serien im November einen Erfolg verbuchen. Seinen Antrag, dieses Areal bei Siedenlangenbeck als Windvorranggebiet zu streichen, hat die Regionale Planungsgemeinschaft angenommen. „Das Projekt wird auf ganzer Linie abgelehnt“, verweist der Bürgermeister darauf, dass Anwohner, Politiker und Behörden den Bau von Windkraftanlagen an diesem Standort ablehnen.

Günther Serien, Bürgermeister von Kuhfelde Archivfoto: A. Pelczarski

Investitionen konnte die Gemeinde trotz des fehlenden Haushalts tätigen. Günther Serien nennt als Beispiel die erneuerte und erweiterte Beleuchtung in Kuhfelde, die sich die Gemeinde 20.000 Euro hat kosten lassen. Auch im Jahr 2025 will die Kommune in Reparaturen und die Instandhaltung investieren.

Negativ sieht der Ortschef die Entwicklung eines größeren Projektes: Seit Jahren versucht Kuhfelde Fördermittel für den Ausbau der Verbindung von der B 248 Richtung Ferchau, weiter nach Eversdorf zu akquirieren. Laut Serien hätte das Vorhaben 2024 die Förderkriterien erfüllt. Allerdings hätten sich die Zuständigkeiten geändert. Die Fördermittel werden nicht mehr vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF), sondern von der Leader-Aktionsgruppe vergeben. Deshalb ist die Gemeinde erneut leer ausgegangen. Nun hofft Günther Serien auf die Fördermittelberaterin des Altmarkkreises Salzwedel, um an die notwendige finanzielle Unterstützung zu kommen, um dieses Projekt umzusetzen.

Vereine und Feuerwehren bringen sich ein

Über eine einmalige finanzielle Entlastung können sich die Grundstückseigentümer der Gemeinde freuen. Aufgrund der Neubewertung der Grundstücke haben oder wollen viele Kommunen im Altmarkkreis ihre Hebesätze für die Grundsteuer erhöhen, um Einnahmeausfälle zu kompensieren. Gegen diesen Schritt hat sich der Gemeinderat bewusst entschieden. „Wir erwarten etwa 20.000 Euro weniger Einnahmen aus der Grundsteuer. Das können wir aber kompensieren“, sagt Serien und fügt hinzu: „Wir wollen die Hebesätze dann zu 2026 anpassen, um das Level von 2024 zu erreichen.“

Grundsätzlich wünscht sich der Bürgermeister für das neue Jahr, dass die Vereine und Feuerwehren weiterhin bei ihren Vorhaben von der Gemeinde unterstützt werden können. Auch die Prioritätenliste für die Ortschaften, die der neue Gemeinderat bei Vor-Ort-Terminen erstellt habe, soll in Angriff genommen und Stück für Stück abgearbeitet werden. Auch wenn es vermutlich erst 2026 wieder einen genehmigten Haushalt gibt, soll sich in der Gemeinde auch 2025 wieder etwas bewegen.