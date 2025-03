Bürger und Kommunalpolitiker suchen bei einer Veranstaltung in Salzwedel fachlichen Rat, wie der Weg zu friedlichen Lösungen aussehen könnte.

Windparks spalten in der Altmark ganze Dorfgemeinschaften

Viele Menschen in der Altmark sind Windrädern gegenüber skeptisch.

Salzwedel. - Bundesweit muss Deutschland bis zum Jahr 2032 insgesamt zwei Prozent seiner Landesfläche für Windenergie ausweisen. So will es das 2022 verabschiedete Wind-an-Land-Gesetz, das dazu beitragen soll, dass Deutschland seine Klimaschutzverpflichtungen erfüllen und zugleich seinen hohen Energiebedarf decken kann. In der schwach besiedelten Altmark schießen seither die Windparks förmlich wie Pilze aus dem Boden.