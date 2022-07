Altmarkkreis - Am 29. Juni verkündete das Bundesgesundheitsministerium eine neue Corona-Testverordnung. Am Folgetag trat sie bereits in Kraft: Seitdem sind die Tests in Testzentren nur noch für bestimmte Personen kostenlos. Um die Corona-Tests herrscht aktuell Verwirrung im Altmarkkreis, nicht nur bei Betreibern von Testzentren, sondern auch bei den Bürgern. Soviel ist bislang bekannt.