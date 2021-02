Salzwedel, Gardelegen, Osterburg: Aus mehreren Städten kommen Spenden in Mechau an.

Mechau l Über die sozialen Medien wurde aufgerufen, der Familie, die bei dem Wohnhausbrand am Dienstag in Mechau ihren Besitz verloren hat, zu unterstützen. Und die Hilfe ist enorm.

Haushaltsgegenstände fehlen

So nimmt zum Beispiel die Tanzschule Müller in Salzwedel Sachen an. Spender haben diese Möglichkeit bereits genutzt und Kleidung abgegeben. Auch aus anderen altmärkischen Städten wie Gardelegen sowie Osterburg kamen Hilfsangebote. Thomas-Ansgar Müller betonte: Ein großer Zusammenhalt sei zu spüren. Sachspenden können bei der Tanzschule weiter abgegeben werden. Da das Gebäude im Lockdown geschlossen bleiben muss, sollten die Sachen auf die Rampe gelegt werden. Thomas-Ansgar Müller ist für Absprachen unter der Telefonnummer 03901/ 368 32 zu erreichen. An Kleiderspenden ist inzwischen eine Menge zusammen gekommen. Doch es fehlt auch an Haushaltsgegenständen wie Teller, Töpfe und Stühle. Allerdings müsse erstmal geschaut werden, wie es für das Ehepaar wohnlich weitergeht. Sie sind zunächst bei Freunden untergekommen.

Weitere Unterstützung ist sicher. So meldete sich gestern Nachmittag Stadtrat Martin Retzlaff im Namen der Fraktion Die Linke. Als Feuerwehrmann hat er in Mechau mit gelöscht und weiß, wie groß die Schäden sind. Gemeinsam mit Nadine Schütte und Thomas Schlicke (ebenfalls Mitglieder im Stadtrat) überlegte der Arendseer, wie den Mechauern geholfen werden kann. Das Ehepaar bekommt 300 Euro aus dem Sozialfonds der Fraktion.