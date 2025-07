Der „Fuchsbau“ sollte eigentlich zu einer Event-Location in Blankenburg werden. Doch die Techno-Partys riefen die Anwohner auf den Plan. Warum nun wohl für längere Zeit Ruhe einkehrt.

Krach im „Fuchsbau“: Anwohner genervt von Techno-Partys in Blankenburg

Partygänger tanzen vor einem DJ-Pult in einem Club. Nach zwei Techno-Partys im "Fuchsbau" in Blankenburg haben sich Anwohner wegen des Lärms beschwert. Die Veranstalter haben daraus die Konsequenzen gezogen.

Blankenburg. - Einen transparenten und sensiblen Umgang mit den Anwohnern hatten die Veranstalter versprochen, als sie vor mehr als einem Jahr ihre Pläne für den „Fuchsbau“ in Blankenburg öffentlich machten. In einer Halle auf dem Bahngelände an der Weinbergstraße sollte eine Event-Location entstehen - mit Attraktionen für Kinder, aber auch für Musikveranstaltungen. Bedenken von Anwohnern, die schon damals nächtliche Lärmbelästigungen durch laute Musik und Fahrzeuge der Besucher befürchteten, versuchten sie zu zerstreuen. Doch nun gibt's Krach um Krach vom „Fuchsbau“.