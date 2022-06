Zeit drängt: Storch nahe Arendsee auf der Suche nach Nest

Nistplätze für Adebare gibt es in der Einheitsgemeinde Arendsee einige. Aber in Vissum musste trotzdem schnell gehandelt werden.

Vissum - Vissum ohne Störche ist wie Arendsee ohne See: Zu dieser Einschätzung kann man mit Blick auf das große Engagement für die Tiere schnell kommen. Als das alte Nest bei einem Sturm am 6. Februar umfiel, war sofort klar: So kann es nicht bleiben.