104 Flüchtlinge vom Ukraine finden in Calbe Aufnahme und Betreuung

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge, die in Calbe ankommen, wächst. Mitte dieser Woche waren es bereits 104 Menschen, die aus der Ukraine an die Saale geflüchtet sind. Darunter auch viele Kinder. Wie ist die erste Bilanz?

Calbe - Seit vor mehr als zwei Wochen 66 Flüchtlinge aus der Ukraine in Calbe ankamen, ist die Zahl der Flüchtlinge beständig gewachsen. Das sagte Bürgermeister Sven Hause während der Sitzungen der Ausschüsse des Stadtrates in dieser Woche. In der Mitte dieser Woche waren bereits 104 Frauen, Männer und auch Kinder in die Saalestadt vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtet.