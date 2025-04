120 Haushalte in Elbenau an Breitband-Netz von MDDSL angeschlossen

120 Haushalte in Elbenau sind nun am Breitband-Netz von MDDSL angeschlossen. Zum Abschluss dieses ersten Bauabschnitts wurde der symbolische Startknopf für schnelles Internet gedrückt.

Elbenau. - Mit einem symbolischen Knopfdruck wurde der erste Bauabschnitt beim Breitbandausbau in Elbenau am Donnerstag feierlich abgeschlossen. Wie die Mitteldeutsche Gesellschaft für Kommunikation mbH (MDDSL) mitteilt, sind insgesamt 120 Haushalte in Elbenau nun an das schnelle Breitbandnetz angeschlossen. Bei rund 200 Haushalten in dem ostelbischen Ort ist das also mehr als die Hälfte.