1500 Cannabis-Pflanzen: Half Schönebecker Paar Drogenclan?

Schönebeck/Hecklingen - Bei der Razzia im August 2019 haben Polizisten in einem Wohnhaus in Hecklingen (Salzlandkreis) eine stattliche Cannabis-Plantage entdeckt und stillgelegt. Ein albanischer Drogenclan hatte dort über 1500 Pflanzen angebaut. Ein Schönebecker Ehepaar musste sich deswegen wegen Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Amtsgericht verantworten. Dort wurde auch ein Urteil gegen die beiden Angeklagten gesprochen. In der Vergangenheit wurde in Schönebeck schon häufiger Drogen-Delikte verhandelt, zum Beispiel wurde letztes Jahr ein Mann aus Calbe wegen Drogenhandel verklagt.