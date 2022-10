200.000 Euro für Restaurierung des Gradierwerkes in Salzelmen

Warmer Geldregen für eine alte Dame: Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Salzlandsparkasse unterstützen die Restaurierung des Soleschiffs unter dem Gradierwerk. Gestern wurde die Förderzusage in sechstelliger Höhe gegeben.

Bad Salzelmen - Sich die Schäden ansehen? So einfach geht das nicht. Dort, im sogenannten rund 200 Meter langen Soleschiff des Gradierwerkes, ist es dunkel und nass. Dort steht die Sole hüfthoch und sorgt dafür, dass Holzbauteile der Gradierwerksgründung verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen. Zudem gibt es Schäden an Stützbauteilen. Festgestellt wurden die Mängel bereits im Jahr 2020, als nach 25 Jahren das Soleschiff entleert und überprüft wurde. Was nun gemacht werden soll.