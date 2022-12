200 mal Geflügeltes in Eggersdorf zu sehen

Eggersdorf - Das Wochenende in Eggersdorf stand ganz im Zeichen der Geflügelzüchter des ortsansässigen Rassegeflügelzuchtvereins. Rund 200 Tiere waren im Sport- und Freizeitzentrum des Dorfes zu sehen. Über Mangel an Besuchern brauchten sich die Zuchtfreunde des Vereins nicht beklagen. Nach der coronabedingten Pause konnten die Züchter sich wieder mit Gleichgesinnten rege austauschen, natürlich begleitet von dem munteren Gegacker ihres Federviehs in den Käfigen. Drei Preisrichter bewerteten die Tiere und bestätigten den Eggersdorfer Zuchtfreunden trotz der zweijährigen Auszeit eine gelungene und niveauvolle Ausstellung.