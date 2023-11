Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Es muss ein spektakulärer Coup gewesen sein, wenn sich alles so zugetragen hat, wie es die Staatsanwaltschaft in der Anklage gegen einen 33-jährigen Mann aus der Nähe von Hannover vorträgt. Der Angeklagte soll Anfang Januar 2020 mit mindestens einem Mittäter in der Nacht über das Dach des Schönebecker E-Centers in das Gebäude eingestiegen sein.