Eine unschöne Entdeckung gestaltet Sanierung schwieriger als gedacht: Als das Dach der alten Kirche freigelegt wurde, wurde der wahre Schaden erst sichtbar.

800 Jahre alte Dachbalken der Welsleber Kirche sind wie Schwämme

Welsleben. - Seit Juli steht die Welsleber Pfarrkirche St. Pankratius in ein Gerüst gekleidet. Grund hierfür sind umfangreiche Sanierungen an dem 800 Jahre alten Gebäude. Das Dach wird erneuert und das Ziffernblatt gegen ein neues ersetzt (Volksstimme berichtete). Doch nun wurde im Rahmen der Sanierung eine weniger schöne Entdeckung gemacht, welche die Bauarbeiten hinauszögern.