Steffen Baumann, AfD-Stadtrat in Schönebeck, ist wegen gewerbsmäßgen Betruges sowie Unterschlagung und Unterdrückung von Urkunden verurteilt worden.

Schönebeck. - Schon vor knapp zweieinhalb Wochen sollte ein Gerichtsprozess gegen den Schönebecker AfD-Stadtrat Steffen Baumann geführt werden. Zum Verfahren, in dem Baumann wegen gewerbsmäßigen Betruges in über 50 Fällen sowie Unterschlagung angeklagt ist, erschien der 46-Jährige jedoch nicht, weshalb ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Am Montagvormittag stellte Baumann sich nun dem Prozess – und wurde verurteilt.