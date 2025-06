Was bewegt die Menschen in Ostelbien? Die Stadt Magdeburg lädt zu einer Einwohnerversammlung ein - und gibt Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, eigene Themen auf die Agenda zu setzen.

Magdeburg. - Mehr Grünflächen, weniger Lärm, sauberere Straßen oder ein besserer Verkehrsfluss: Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Brückfeld, Berliner Chaussee und Herrenkrug sind vielfältig – und sie sollen Gehör finden. Am 27. August 2025 lädt Oberbürgermeisterin Simone Borris zur Einwohnerversammlung ein, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort über Probleme, Wünsche und Ideen zu sprechen.

Die drei Stadtteile zählen zusammen über 7.000 Einwohner – und sind in ihrer Struktur und den Interessen der Einwohnerinnen und Einwohnern sehr unterschiedlich. Doch genau darin liege auch eine Chance, meint Jörg Vierhaus, Sprecher der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA): Die Vielfalt der Themen zeige, wie breit das Interesse der Bevölkerung ist.

Was bewegt Einwohner in Magdeburg? Themen per Mail einreichen

Wer eigene Anliegen einbringen möchte, kann sich direkt an die GWA wenden – am besten per E-Mail an gwa-ostelbien@gmx.de. Idealerweise sollten die Themen bis zum 30. Juni 2025 eingereicht werden. Auch ein oder zwei Fotos zur Veranschaulichung sind willkommen. Die gesammelten Beiträge werden anschließend an das Büro der Oberbürgermeisterin weitergeleitet.

Der genaue Ort der Versammlung wird noch bekannt gegeben. Klar ist aber schon jetzt: Die Veranstaltung bietet eine wichtige Gelegenheit, die Zukunft der östlichen Stadtteile aktiv mitzugestalten.