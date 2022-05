Afrikanische Schweinepest auf dem Weg in den Salzlandkreis?

Können zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest führen: Fleischabfälle wie diese vor ein paar Tagen in der Feldmark.

Schönebeck - Das Coronavirus bestimmt die Schlagzeilen und Meldungen in den Zeitungen und im Fernsehen. Davon ungeachtet lauert für diverse Mast- und Schweinebetriebe eine ganz andere existenzbedrohende Gefahr – die afrikanische Schweinepest. „Das Virus verläuft für Haus- und Wildschweine zu 99,9 Prozent tödlich“, erklärt der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Jens Dedow. Doch damit nicht genug: Für alle in der Region befindlichen Betriebe entwickle sich danach die Lage dramatisch. Gerade im Falle des Exports von Schweinefleisch werde es danach sehr schwierig bis unmöglich aufgrund von Verboten, erklärt Dedow. „Die Viehbetriebe haben ein höheres Risiko zu tragen“, fasst der Jäger zusammen. Was kann jeder tun?