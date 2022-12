Ameos: 74-jähriger Schönebecker hoffte vergeblich auf Behandlung im Bernburger Klinikum und muss zwei Stunden im Krankenwagen warten

Schönebeck/Bernburg/Staßfurt - Irgendwann hatte Dietmar Kuhnert tatsächlich die Nase voll. Er wollte nur noch nach Hause. Seit etwa zwei Stunden wartete der 74-jährige Schönebecker am 23. Dezember nun schon darauf, endlich in der Notaufnahme des Ameos-Klinikums in Bernburg aufgenommen zu werden. Warten okay, aber wo? Kuhnerts „Wartebereich“ war die Liege im Rettungswagen, der ihn zuvor schon in einer langen Fahrt von zu Hause in Schönebeck nach Bernburg gebracht hatte.