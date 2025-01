Die Eröffnung des Klinik-Neubaus von Ameos in Schönebeck war eigentlich für den Sommer geplant, doch unvorhergesehene Ereignisse sorgten für Verzögerungen. Wann sollen die Arbeiten abgeschlossen werden?

Klinik-Neubau in Schönebeck: Warum es bei Ameos noch etwas dauert

Im Neubau des Ameos-Krankenhauses in Schönebeck lassen sich, anders als geplant, momentan noch keine Patienten finden.

Schönebeck. - „Bei Ameos wird doch noch gebaut! Wollten die nicht schon längst fertig sein“, fragte eine Schönebeckerin am Lesertelefon. Und sie hat Recht. Eigentlich war die Fertigstellung für den Sommer 2024 vorgesehen. Dieser ist längst vorbei und am Ameos-Krankenhaus wird noch immer gebaut. Dabei sollten eigentlich schon Patienten in dem Neubau versorgt werden.