Amtsgericht Schönebeck: Haftstrafe für Schrottplatzbetreiber von Barby?

Schönebeck/Barby - Das Verfahren gegen einen 65-jährigen Mann, der einen illegalen Schrottplatz in der Gemeinde Barby betrieben und über 150 Autos dort widerrechtlich ausgeschlachtet haben soll, ist am Schönebecker Amtsgericht fortgesetzt worden. Dem gebürtigen Serben werden von der Staatsanwaltschaft mehrere Straftaten vorgeworfen. Dazu zählen der illegale Betrieb von genehmigungspflichtigen Angaben (der Schrottplatz), unerlaubter Umgang mit Abfällen in über 150 Fällen (die Autos) und unter anderem auch fünf Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis.