Amtsgericht Schönebeck: Illegal Schrottplatz in Barby betrieben?

In der Gemeinde Barby soll ein Mann einen illegalen Schrottplatz mit über 150 Altfahrzeugen betrieben haben. Nun ist er im Schönebecker Amtsgericht angeklagt.

Schönebeck/Barby - Im Schönebecker Amtsgericht ist nun der Prozess gegen den Mann eröffnet worden, wegen dem sich in den vergangenen Monaten indirekt schon rund ein Dutzend Bürger ebenfalls auf der Anklagebank wiedergefunden haben. Angeklagt ist ein gebürtiger Serbe. Der 65-Jährige soll zwischen Mai 2019 und Juli 2021 mehrere Straftaten begangen haben. So soll er in der Einheitsgemeinde Barby einen illegalen Schrottplatz betrieben haben.