Amtsgericht Schönebeck: Mann in Calbe widersetzt sich der Polizei

Schönebeck/Calbe - Der 60-jährige Norbert Kliemann (Name geändert) aus Leipzig muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Er soll im März in Calbe Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben und einen Polizisten verletzt haben, so die Anklage. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, dass er der mehrfachen Aufforderungen des Polizisten Thorsten Rabe (Name geändert), seinen Personalausweis vorzuzeigen, nicht nachgekommen sei.