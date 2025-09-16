Mit einem ganz ominösen Fall musste sich jetzt das Amtsgericht Schönebeck befassen. Es ging um den Diebstahl eines Kleinbusses aus einem Autohaus mir einer überraschenden Wendung.

In so einer Selbsthilfe-Werkstatt stand der Kleinbus auf der Bühne und wurde vom Angeklagten auf die Straße gefahren.

Schönebeck. - Wie wichtig mal ein inzwischen gestorbener Kollege einer Selbsthilfe-Werkstatt sein kann, wurde in einem Fall vor dem Amtsgericht Schönebeck deutlich. Angeklagt war ein Mann aus Magdeburg. Er musste sich wegen Diebstahls und Hehlerei verantworten. In der Anklage der Staatsanwaltschaft las sich der Fall relativ eindeutig, doch dann kam alles ganz anders.