Amtsgericht Schönebeck: Wie wird Trunkenheitsfahrt bestraft?

Schönebeck/Bördeland - Der Köthener Adrian Höffner (Name geändert) muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Ihm wird fahrlässige Trunkenheit im Verkehr sowie Körperverletzung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft soll Höffner im Sommer vergangenen Jahres in der Gemeinde Bördeland ein Auto gerammt und dabei die Insassen verletzt haben. Ein Alkoholtest habe gezeigt, dass der Köthener mit mindestens 1,6 Promille am Steuer saß.