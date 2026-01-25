Bürgermeister Sven Hause zieht seine Jahresbilanz beim Neujahrsempfang in der Hegersporthalle. Dieses Jahr steht dabei im Zeichen des Beginns vieler großer Vorhaben, die Calbe ein Stück moderner machen sollen.

An der Saale wird im neuen Jahr einiges los sein

Die ukrainische Dance-Crew begeistert hier mit ihren Tänzen die rund 300 Zuschauer beim Neujahrsempfang in der Hegersporthalle.

Calbe. - Mit etwas mehr als 300 Besuchern fand am Sonnabend der gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und dem Sportverein TSG statt. Dabei zog Bürgermeister Sven Hause Bilanz über das abgelaufene Jahr und erwähnte dabei vor allem die großen Bauvorhaben, die dabei abgeschlossen weden konnten.